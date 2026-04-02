Malusci: “Kean in forma, perché toglierlo in una partita delicata? Contro il Verona deve giocare titolare”

L’ex difensore della Fiorentina Malusci ha parlato a Radio Bruno dell’Italia e sullo stato di forma di Kean: “Kean è in forma, anche se ha mancato di lucidità in quel contropiede in cui avrebbe portat...

L’ex difensore della Fiorentina Malusci ha parlato a Radio Bruno dell’Italia e sullo stato di forma di Kean: “Kean è in forma, anche se ha mancato di lucidità in quel contropiede in cui avrebbe portato l’Italia sul 2-0, chiudendo la partita. Non l’avrei comunque mai tolto, perchè togliere un calciatore che sta così bene? In una gara così delicata, è assurdo sostituire l’attaccante più pericoloso. Fa piacere averlo ritrovato, è essenziale per il finale di stagione della Fiorentina. A Verona deve esserci lui a guidare l’attacco viola, anche se Piccoli sta bene… ma Kean è meglio, tutta la vita.

Il Verona? Ha un calendario veramente difficile, la Fiorentina è l’ultima spiaggia ma penso che sia già condannato, così come il Pisa. La Fiorentina ora è in salute, a differenza di squadre come Cagliari e Cremonese, ma è una squadra fragile a livello mentale e ce l’ha dimostrato varie volte, quindi deve pensare a se stessa. Col Verona occorre intelligenza, ma bisogna andare in Veneto a vincere la partita, punto e basta”.