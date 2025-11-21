Malotti: “Vanoli ha un compito durissimo. Lui ci mette grinta, ora devono mettercela anche i giocatori”

Roberto Malotti analizza la situazione in casa Fiorentina dopo la nomina di Paolo Vanoli come nuovo allenatore

L'allenatore, Roberto Malotti ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola evidenziando come Vanoli può risollevare la squadra.

Le sue parole: "Il concetto è che si deve insegnare al talento a sacrificarsi, poi non si può mettere da parte la qualità. Richiedere l'impegno di tutti, non è una richiesta folle, è normale che l’allenatore vuole un impegno e un'attenzione diversa. Mi auguro, che i giocatori vivano il momento e modifichino il loro atteggiamento. Ora con il cambio di allenatore non c'è attenuanti e credo che il compito di Vanoli non sarà semplice, anzi".

Aggiunge su Vanoli: "L'allenatore trasmette quello che ha dentro. Ora le parole contano poco, servono i fatti. Io adesso non parlerei di grinta, ma di determinazione, facendo quello in cui credi e che premia il tuo pensiero. La grinta bisogna averla, Vanoli può dire cosa vuole, ma se non ce l'hanno puoi fare poco per dargliela. Io credo che le certezze portano i giocatori, anche con meno carattere, a fare quello che devono fare".

Conclude: "Gli errori difensivi non li correggi cambiando modulo. Le deficienze dei singoli le sistemi con il lavoro, però gli errori di distrazione, sono isolati dalle responsabilità del modulo. La squadra ha i giocatori per giocare a tre e forse giocando a quattro toglieresti qualcosa alla squadra. Poi se le cose vanno male sarà costretto a rivedere qualcosa, ma non credo che lo farà in questo momento".