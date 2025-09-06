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Maicon su Dodo: "È cresciuto tantissimo, è tra i migliori esterni in Italia. Solo Dumfries davanti a lui"

In una lunga intervista rilasciata a Tuttosport, Maicon ha parlato dei terzini destri più forti in Serie A citando anche il connazionale Dodo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 settembre 2025 16:25
Maicon su Dodo: "È cresciuto tantissimo, è tra i migliori esterni in Italia. Solo Dumfries davanti a lui" -
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Lo storico terzino brasiliano Maicon, ex Inter e Roma, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport soffermandosi sugli esterni più forti attualmente in Serie A. Secondo il classe 1981, oggi 43enne, sul podio non può mancare un suo connazionale, ovvero Dodò. Queste le sue parole:

In vetta metto Dumfries e poi Dodò, che negli ultimi anni è cresciuto tantissimo. Ovviamente non posso non citare Di Lorenzo, che da anni resta uno dei migliori. Mi era piaciuto parecchio Savona la scorsa stagione: pensavo potesse diventare un punto fermo della Juve e la sua cessione mi ha molto sorpreso”.

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