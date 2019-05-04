"Mai visto Della Valle cosi carico. Con uno stadio così mio lavoro più difficile. Chiesa in dubbio"

Queste le parole di Montella in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Empoli:"Andrea Della Valle ha voglia di ripartire, mai visto così carico.Empoli mi fa venire in mente l’adolescenz...

Queste le parole di Montella in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Empoli:

"Andrea Della Valle ha voglia di ripartire, mai visto così carico.

Empoli mi fa venire in mente l’adolescenza, i sacrifici. Il ricordo più brutto è quando mi hanno trovato un problema al cuore, il problema è quando sono rientrato dopo un anno: la figlia del presidente mi accompagnò in campo e fu emozionante

Con la squadra c'è stato un confronto chiaro, sincero, schietto. L’ultima partita è stata da dimenticare. Ci siamo sentiti impotenti, non eravamo nelle condizioni mentali giuste per affrontarla. Adesso abbiamo voglia di vincere per i nostri tifosi e per la nostra proprietà, che sta soffrendo ed è infelice come lo siamo noi.

Chiesa oggi non si è allenato e lo valuterò con i medici domattina. Ha voglia di esserci

Bisogna finire questa stagione con orgoglio e dignità. Stiamo lavorando per il futuro insieme al direttore e alla società. Sicuramente la proprietà ha voglia di dare un senso alla Fiorentina. Ci sta nel calcio che le aspettative siano superiori ai risultati e viceversa, ma serve equilibrio nel valutare il tutto“.

Se entri allo stadio e lo trovi così il mio lavoro è difficile. Credo nella proprietà, che è presente sia fisicamente che telefonicamente. Il mio entusiasmo è totale, poi è comprensibile che i tifosi lo siano meno in questo periodo. Però bisogna parlare di presente e non di futuro. Io voglio fare l’allenatore, dire al direttore quali sono le mie idee, poi sta a lui trasformarle in realtà. Con tutte le difficoltà del caso. Ci stiamo confrontando come è normale che sia. La proprietà ha detto che le valutazioni tecniche verranno fatte a fine campionato. Il mercato è difficile, ma ci vuole ottimismo”.

Non siamo ancora salvi matematicamente, abbiamo bisogno di punti e li faremo domani. Ma parliamo di possibilità negative abbastanza remote. Ora pensiamo all’onore”.