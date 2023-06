Magia di Saponara, in gol anche Cabral e Gonzalez, la Fiorentina vince 3-1 con il Sassuolo

Al 10’ grande occasioni per la Fiorentina, Duncan crossa dentro per Cabral che colpisce il palo. Al 13’ tiro pericoloso di Cabral dalla distanza, Russo la spedisce in angolo. Al 46’ occasione per il Sassuolo con Pinamonti che prova la girata, palla fuori. Al 47’ la Fiorentina passa in vantaggio al Mapei, errore di Russo, Cabral reattivo per l’1-0. Al 54’ Castrovilli serve Ikoné che sposta di poco il pallone per il tiro, palla in angolo. Al 54’ Quarta prova l’incornata, pallone alto. Al 57’ Castrovilli punizione battuta centrale, Russo salva. Al 66’ Cerofolini salva su Berardi. Al 70’ rigore per il Sassuolo per fallo di mano di Cabral, dal dischetto firma l’1-1. Al 78’ Cabral prova il tiro, salva Russo. Al 79’ Saponara tiro imparabile e 2-1 Fiorentina. All’83’ Gonzalez firma il 3-1 e si schianta contro il palo. Viola in apprensione per le condizioni di Castrovilli e Gonzalez.

