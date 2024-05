Macia torna alla Fiorentina? No, Di Marzio conferma: “Dovrebbe firmare Goretti per 2 anni”

La Fiorentina e Roberto Goretti sono vicini a un accordo. L’attuale direttore sportivo della Reggiana dovrebbe firmare un contratto biennale con i viola. Dopo l’addio di Nicolas Burdisso, l’attuale direttore tecnico del club non rinnoverà infatti il proprio contratto in scadenza il 30 giugno, la Fiorentina è alla ricerca di un nuovo profilo. Roberto Goretti, attuale direttore sportivo della Reggiana, è sempre più vicino a diventare il nuovo DS viola, firmando un contratto che dobrebbe essere biennale. In due stagioni come direttore sportivo della Reggiana, Goretti ha ottenuto la promozione dalla Serie C l’anno scorso e la salvezza quest’anno in Serie B. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito

