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Maccarone vittima di una truffa, donna si fingeva sua moglie per non pagare Sky

E adesso Sky chiede scusa e rimborsa il centravanti dell'Empoli con una tecnica particolare...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 maggio 2017 19:43
Maccarone vittima di una truffa, donna si fingeva sua moglie per non pagare Sky -
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Massimo Maccarone vittima di una singolare truffa. Una donna di Pomigliano d'Arco ha finto di essere sua moglie al fine di ricevere l'abbonamento a "Sky Multivision" a spese del capitano dell'Empoli. La polizia l'ha scoperta e denunciata: da cinque anni usufruiva a spese dell'attaccante dell'abbonamento.

Tutto è nato dalla denuncia di Maccarone che, dopo essersi accorto degli addebiti a suo nome aveva segnalato il problema al commissariato di Empoli. In seguito alla collaborazione di Sky e della questura di Napoli l'indagine ha ricostruito l'accaduto: Maccarone sarà rimborsato da Sky con 10 euro per ogni mese della durata delle truffa.
Corrieredellosport.it

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