Maccarone vittima di una truffa, donna si fingeva sua moglie per non pagare Sky

E adesso Sky chiede scusa e rimborsa il centravanti dell'Empoli con una tecnica particolare...

Massimo Maccarone vittima di una singolare truffa. Una donna di Pomigliano d'Arco ha finto di essere sua moglie al fine di ricevere l'abbonamento a "Sky Multivision" a spese del capitano dell'Empoli. La polizia l'ha scoperta e denunciata: da cinque anni usufruiva a spese dell'attaccante dell'abbonamento.

Tutto è nato dalla denuncia di Maccarone che, dopo essersi accorto degli addebiti a suo nome aveva segnalato il problema al commissariato di Empoli. In seguito alla collaborazione di Sky e della questura di Napoli l'indagine ha ricostruito l'accaduto: Maccarone sarà rimborsato da Sky con 10 euro per ogni mese della durata delle truffa.

Corrieredellosport.it