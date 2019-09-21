Lutto in casa Pioli, Stefano perde il papà. Le condoglianze di Commisso e della Fiorentina
Il Presidente Rocco Commisso con la sua famiglia e tutta la Fiorentina si uniscono al dolore che ha colpito Mister Stefano Pioli per la scomparsa del padre Pasquino ed esprimono le più sentite condogl...
A cura di Redazione Labaroviola
21 settembre 2019 13:06
Il Presidente Rocco Commisso con la sua famiglia e tutta la Fiorentina si uniscono al dolore che ha colpito Mister Stefano Pioli per la scomparsa del padre Pasquino ed esprimono le più sentite condoglianze a tutta la famiglia Pioli.
Questo il messaggio sul sito ufficiale della Fiorentina