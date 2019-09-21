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Lutto in casa Pioli, Stefano perde il papà. Le condoglianze di Commisso e della Fiorentina

Il Presidente Rocco Commisso con la sua famiglia e tutta la Fiorentina si uniscono al dolore che ha colpito Mister Stefano Pioli per la scomparsa del padre Pasquino ed esprimono le più sentite condogl...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 settembre 2019 13:06
Lutto in casa Pioli, Stefano perde il papà. Le condoglianze di Commisso e della Fiorentina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli
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Il Presidente Rocco Commisso con la sua famiglia e tutta la Fiorentina si uniscono al dolore che ha colpito Mister Stefano Pioli per la scomparsa del padre Pasquino ed esprimono le più sentite condoglianze a tutta la famiglia Pioli.

Questo il messaggio sul sito ufficiale della Fiorentina

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