L’US Catanzaro: “Il mondo del calcio italiano perde un uomo di spessore. Ci uniamo al dolore della Fiorentina”

L’US Catanzaro ha voluto ricordare il direttore generale Joe Barone. Le parole del presidente Floriano Noto e del direttore generale Diego Foresti:

“Eravamo certi che Barone ce l’avrebbe fatta, considerata la sua forte tempra e la sua determinazione. Purtroppo non è andata così. Il mondo del calcio italiano perde uno straordinario dirigente non soltanto per le sue qualità manageriali ma anche, e soprattutto, per quelle umane. Barone era un uomo di grande spessore, sempre disponibile e affabile con tutti. Lo ricordiamo con affetto e stima, e ci uniamo al dolore della sua famiglia e della Fiorentina in questo momento di grande sconforto”.

