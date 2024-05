Luppi: “Fiorentina e Napoli sono squadre che si assomigliano, hanno tante lacune e mancanze”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto l’ex giocatore della Fiorentina e del Napoli Gianluca Luppi che ha commentato la partita del Franchi: “Una partita da pareggio tra due squadre che si assomigliano e che hanno dei difetti prima su tutti il Napoli che ha fatto una pessima stagione. Non ho visto tante motivazioni, la Fiorentina pensava già ad Atene anche se la qualificazione europea non deve dipendere solo da una partita. Ha tanti buoni giocatori, ma nessun campione: sono deluso da Belotti che doveva fare di più anche per una convocazione agli Europei, Quarta è un buon difensore però ha delle sviste colossali, il mio preferito dietro è Ranieri perché è grintoso. Bonaventura ha qualità e penso possa far parte del gruppo che andrà in Germania. Mi auguro che la Fiorentina vinca il trofeo che le manca”.