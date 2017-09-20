Labaro Viola

L'ultima sconfitta in casa della Juventus è firmata Thereau. Oggi resta in ballottaggio con Eysseric

Una vittoria sofferta dell'Udinese che ha portato la sua firma nel campo più difficile. Adesso Cyril ci vuole riprovare, Eysseric permettando

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 settembre 2017 10:28
L'ultima sconfitta in casa della Juventus è firmata Thereau. Oggi resta in ballottaggio con Eysseric - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
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Cyril Thereau sa come si fa e cosa si prova a segnare in casa della Juventus e a far vincere i suoi. È stato l’ultimo a riuscirci in campionato, nella prima giornata del 2015/16. Chissà quanto piacerebbe ripetere a lui e a tutta Firenze ripetere quel tocco vincente sotto porta. Impresa difficilissima. Con lui la Fiorentina ha vinto due gare su due, contro la Juventus è in ballottaggio per questioni tattiche con il connazionale Eysseric, più centrocampista ma meno esperto e pericoloso.

La Gazzetta dello Sport

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