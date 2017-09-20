L'ultima sconfitta in casa della Juventus è firmata Thereau. Oggi resta in ballottaggio con Eysseric

Una vittoria sofferta dell'Udinese che ha portato la sua firma nel campo più difficile. Adesso Cyril ci vuole riprovare, Eysseric permettando

Cyril Thereau sa come si fa e cosa si prova a segnare in casa della Juventus e a far vincere i suoi. È stato l’ultimo a riuscirci in campionato, nella prima giornata del 2015/16. Chissà quanto piacerebbe ripetere a lui e a tutta Firenze ripetere quel tocco vincente sotto porta. Impresa difficilissima. Con lui la Fiorentina ha vinto due gare su due, contro la Juventus è in ballottaggio per questioni tattiche con il connazionale Eysseric, più centrocampista ma meno esperto e pericoloso.

La Gazzetta dello Sport