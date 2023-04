Lukaku sbaglia ancora. Inter pareggia a Salerno. Fiorentina potrebbe andare a meno 8 domani

L’Inter risorge? Decisamente no, anzi. A Salerno, le facce degli ospiti sono più nere che azzurre: sbloccata subito la gara con Robin Gosens, gli ospiti non riescono a chiuderla. E allora ecco la Salernitana, che in zona Cesarini trova con Antonio Candreva il gol dell’ex e soprattutto quello che vale il pareggio, il quinto consecutivo per i granata di Paulo Sousa.

Finisce 1-1 all’Arechi, a pochi giorni dal Benfica Simone Inzaghi non trova il successo che avrebbe ridato tranquillità a lui e alla sua panchina, infilato in un tunnel da sei partite consecutive senza riuscire ad aver la meglio del diretto avversario. Il peccato originale? Le traverse sono una per squadra, Ochoa ce l’ha solo la Salernitana, ma l’Inter ha da mangiarsi le mani per non aver chiuso la partita e non è la prima volta in questa stagione. Indirizzata bene, conclusa male: sarà di nuovo il momento delle analisi alla Pinetina, tra fiatone e difficoltà psicologiche.

Le scelte iniziali: toh chi si rivede. Asllani torna titolare in campionato sei mesi dopo l’ultima volta, Inzaghi opera ben sette cambi rispetto alla gara di Coppa Italia: in attacco riposa Lautaro. Sorpresa proprio nel reparto avanzato per i padroni di casa: non c’è Dia, tocca a Piatek dall’inizio.

Gosens la sblocca, l’Inter non la chiude Come ai tempi belli della Dea, Gosens s’inserisce e va: dopo sei minuti sblocca la gara, spinto dalla verticalizzazione di Asllani e la sponda di Lukaku. Il belga ha le migliori occasioni per il bis: subito incrocia di poco a lato, nel finale di testa. Provvidenziale Ochoa con quella che molto probabilmente resterà la gara della giornata di campionato. Nel mezzo, l’atteggiamento difensivo dei padroni di casa lascia praterie che i nerazzurri non sfruttano sino in fondo. Il messicano di no anche a Correa, in posizione di fuorigioco. La Salernitana cresce col passare dei minuti, la prima parata di Onana arriva al 43′ ma è un segnale. 1-0 per l’Inter a fine primo tempo.

È la dura legge del gol dell’ex. Sousa opera subito un cambio: fuori Bronn dopo 45 minuti di fatica, dentro Dia. Resta protagonista Ochoa: il messicano sporca il tiro da fuori di Barella quel tanto che basta a mandarlo sul palo. L’Inter non brilla per ordine, ma macina occasioni: Mkhitaryan deviato in corner, clamorosa la triplice chance appena superata l’ora di gioco. Lukaku a Ochoa battuto spedisce sulla traversa, poi è il messicano a dire di no alla battuta sicura di De Vrij, che sbatte anche su Piatek.

Girandola di cambi, entra anche Lautaro, ma la regola del gol mangiato gol subito è lì in agguato sull’Inter: pochi minuti dopo il legno alto di Lukaku arriva anche quello di Dia, da due passi sul cross dell’ex Candreva. A 10′ dalla fine Lukaku manda in porta Lautaro: tocco morbido abbastanza inspiegabile dell’argentino da uno dei suoi consueti tunnel stagionali. Il belga capisce l’antifona e ci riprova dal limite: attento Ochoa, Inzaghi toglie Big Rom per inserire Dzeko come ultimo cambio, l’Inter continua a lasciare aperto il finale. E infatti… Quando la gara sembra ormai decisa, ecco il tiro-cross di Candreva: Dimarco gli lascia troppo spazio, Onana non legge la traiettoria. E la beffa per gli ospiti è finita. Lo riporta TMW

BARONE CONVINCE I TURISTI A VEDERE LA FIORENTINA