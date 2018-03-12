Luigi Ciatti: "Nel mio cuore oltre che Nicco ci sarà anche Davide Astori."
Questo il messaggio scritto su facebook dal padre di Niccolò Ciatti: "Oggi nel mio cuore oltre che Nicco ci sarà anche Davide. Strappati in maniera diversa ma purtroppo non più accanto a noi. In tutta...
A cura di Redazione Labaroviola
12 marzo 2018 13:00
Questo il messaggio scritto su facebook dal padre di Niccolò Ciatti: "Oggi nel mio cuore oltre che Nicco ci sarà anche Davide. Strappati in maniera diversa ma purtroppo non più accanto a noi. In tutta questa tragedia me li immagino vicini nel loro nuovo mondo. Darei la mia vita per poterlo avere qui al mio posto, ma nonostante le mie preghiere non è stato possibile. Ciao Nicco ciao Davide."