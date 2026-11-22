L'Udinese senza Davis anche contro la Fiorentina? Zanetti: "Preferisco recuperi totalmente"

L'attaccante inglese è rimasto in tribuna nel match di oggi dei friulani contro il Bologna e alla prossima c'è la Fiorentina...

L'allenatore dell'Udinese, Paolo Zanetti, ha spiegato ai microfoni di Dazn il motivo dell'assenza di Keinan Davis nel match di oggi contro il Bologna finito 1-1. L'attaccante rischia di essere out anche nel prossimo impegno di campionato proprio contro la Fiorentina. Ecco le dichiarazioni di Zanetti:

"Davis dovrà essere valutato giorno per giorno perché ha avuto una ricaduta in un punto diverso rispetto al precedente infortunio: va aspettato per poi averlo nel momento più importante della stagione. Dovremo sopperire ad un'assenza importante. Abbiamo un giocatore come Davis fortissimo per noi. Se vogliamo sempre recuperarlo, preferisco che recuperi totalmente e averlo per il resto della stagione. Non voglio pensare di fare una seconda parte di stagione senza attaccante. Avevamo scelte obbligate, senza difenderci". Lo riporta SOS Fanta