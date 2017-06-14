L'Udinese offre 12 milioni per Babacar, Corvino valuta e prende tempo

L'Udinese, attraverso il bilancio del Watford sempre di proprietà dei Pozzo, sta pensando a Babacar per sostituire il partente Zapata

Potrebbero non esaurirsi con l'addio di Kalinic le operazioni in uscita nel reparto offensivo della Fiorentina, visto che si sta facendo sentire il pressing dell’Udinese per Khouma El Babacar. I Pozzo (attraverso il bilancio del Watford, altro club di loro proprietà) stanno pensando proprio a lui per sostituire il partente Zapata. L’offerta sarebbe di 12 milioni: la Fiorentina per adesso nicchia, anche perché cedere Kalinic e Babacar contemporaneamente metterebbe Corvino in una posizione di debolezza, col dg che avrebbe la necessità di comprare in fretta almeno due attaccanti.

Fonte: Il Corriere Fiorentino