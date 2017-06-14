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L'Udinese offre 12 milioni per Babacar, Corvino valuta e prende tempo

L'Udinese, attraverso il bilancio del Watford sempre di proprietà dei Pozzo, sta pensando a Babacar per sostituire il partente Zapata

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 giugno 2017 13:14
L'Udinese offre 12 milioni per Babacar, Corvino valuta e prende tempo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Potrebbero non esaurirsi con l'addio di Kalinic le operazioni in uscita nel reparto offensivo della Fiorentina, visto che si sta facendo sentire il pressing dell’Udinese per Khouma El Babacar. I Pozzo (attraverso il bilancio del Watford, altro club di loro proprietà) stanno pensando proprio a lui per sostituire il partente Zapata. L’offerta sarebbe di 12 milioni: la Fiorentina per adesso nicchia, anche perché cedere Kalinic e Babacar contemporaneamente metterebbe Corvino in una posizione di debolezza, col dg che avrebbe la necessità di comprare in fretta almeno due attaccanti.

Fonte: Il Corriere Fiorentino

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