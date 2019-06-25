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L'Udinese ha chiesto informazioni su Castrovilli ma i viola vogliono portarlo con loro in ritiro

L'Udinese punta Gaetano Castrovilli della Fiorentina. Il giovane centrocampista classe 1997 nelle ultime stagioni alla Cremonese ha collezionato 55 presenze, 6 gol e 8 assist. L'Udinese ci prova, ma a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 giugno 2019 18:27
L'Udinese ha chiesto informazioni su Castrovilli ma i viola vogliono portarlo con loro in ritiro -
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L'Udinese punta Gaetano Castrovilli della Fiorentina. Il giovane centrocampista classe 1997 nelle ultime stagioni alla Cremonese ha collezionato 55 presenze, 6 gol e 8 assist. L'Udinese ci prova, ma al momento la Fiorentina sembra intenzionata a portare il giocatore con sè in ritiro.

 

 

GianlucaDiMarzio.com

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