L'Udinese ha chiesto informazioni su Castrovilli ma i viola vogliono portarlo con loro in ritiro
L'Udinese punta Gaetano Castrovilli della Fiorentina. Il giovane centrocampista classe 1997 nelle ultime stagioni alla Cremonese ha collezionato 55 presenze, 6 gol e 8 assist. L'Udinese ci prova, ma a...
A cura di Redazione Labaroviola
25 giugno 2019 18:27
L'Udinese punta Gaetano Castrovilli della Fiorentina. Il giovane centrocampista classe 1997 nelle ultime stagioni alla Cremonese ha collezionato 55 presenze, 6 gol e 8 assist. L'Udinese ci prova, ma al momento la Fiorentina sembra intenzionata a portare il giocatore con sè in ritiro.
GianlucaDiMarzio.com