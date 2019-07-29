L'Udinese gela i viola. Chiesti 40 milioni cash per De Paul. Il 10 agosto nuovo assalto della Fiorentina
Secondo La Gazzetta dello Sport, i dirigenti viola hanno richiesto Rodrigo De Paul all’Udinese ma i friulani hanno gelato i viola chiedendo 40 milioni cash. La Fiorentina pertanto ha preso del tempo e...
A cura di Redazione Labaroviola
29 luglio 2019 09:20
Secondo La Gazzetta dello Sport, i dirigenti viola hanno richiesto Rodrigo De Paul all’Udinese ma i friulani hanno gelato i viola chiedendo 40 milioni cash. La Fiorentina pertanto ha preso del tempo e tenterà dopo il 10 agosto un nuovo assalto con la speranza che in questo lasso di tempo non intervenga nessun altro club. I viola non mollano l’obiettivo ma per ora il prezzo è troppo alto.