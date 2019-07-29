L'Udinese gela i viola. Chiesti 40 milioni cash per De Paul. Il 10 agosto nuovo assalto della Fiorentina

Secondo La Gazzetta dello Sport, i dirigenti viola hanno richiesto Rodrigo De Paul all’Udinese ma i friulani hanno gelato i viola chiedendo 40 milioni cash. La Fiorentina pertanto ha preso del tempo e...

A cura di Redazione Labaroviola 29 luglio 2019 09:20

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