Ludi (DS Como): "Kean scelto per capacità tecnico-tattiche. Sarà valore aggiunto per i prossimi 4 anni"

Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como e fresco di rinnovo fino al 2028, ha voluto ribadire la posizione della società Como verso l'acquisto di Moise Kean. Queste le sue dichiarazioni: "Moise è stato un acquisto voluto da tutti, dal Presidente

Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como e fresco di rinnovo fino al 2028, ha voluto ribadire la posizione della società lariana verso l'acquisto di Moise Kean. Queste le sue dichiarazioni verso l'ex attaccante della Fiorentina: "Moise è stato un acquisto voluto da tutti, dal Presidente fino a Cesc, passando ovviamente per il management, me compreso. Lo abbiamo voluto per le sue capacità tecnico-tattiche, pur consapevoli di qualche interrogativo dal punto di vista fisico. La gestione stava andando molto bene, poi le due partite con la nazionale hanno complicato un piccolo problema sul quale non vogliamo prenderci nessun rischio. Stiamo ultimando il percorso di recupero e ci auguriamo che entro fine novembre possa tornare a disposizione. Sarebbe di fatto un giocatore nuovo, che abbiamo visto soltanto in piccole parentesi di questa stagione, ma che siamo sicuri, rappresenterà un valore aggiunto nei prossimi 4 anni per il Como".