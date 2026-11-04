L'investitura Njie strega Potter e si prende la Nazionale: "Mi ha impressionato, è in un momento straordinario"

L'esterno viola premiato dal ct della Svezia dopo le reti contro Atalanta e Sassuolo: arriva la chiamata più importante

Due gol consecutivi, prestazioni convincenti e una chiamata che rappresenta una tappa fondamentale della sua carriera. Alieu Njie sta vivendo un momento particolarmente positivo con la Fiorentina e adesso arriva anche il riconoscimento della Nazionale svedese. L'esterno offensivo viola è stato infatti convocato per la prima volta dalla selezione maggiore, entrando così nel gruppo a disposizione del commissario tecnico Graham Potter.

Una notizia importante per il giovane calciatore, capace di lasciare il segno nelle ultime due uscite contro Atalanta e Sassuolo. Un rendimento che non è passato inosservato agli occhi del ct, che ha deciso di premiarlo proprio nel momento migliore della sua esperienza in viola.

Potter spiega la convocazione: «Mi ha impressionato»

A confermare le ragioni della scelta è stato lo stesso Graham Potter, che ha speso parole molto positive nei confronti del giocatore della Fiorentina, sottolineandone soprattutto la crescita e il rendimento recente.

"Alieu è in un momento di forma davvero straordinario, con due gol nelle ultime due partite. Gioca ogni settimana nella Fiorentina e mi ha impressionato. È un giocatore che seguiamo da parecchio tempo e questo è il momento giusto per inserirlo nel gruppo".

Il commissario tecnico ha anche anticipato quale potrebbe essere la posizione del calciatore viola all'interno della squadra. L'idea è quella di impiegarlo prevalentemente sulla corsia mancina, sfruttando le caratteristiche che gli hanno permesso di mettersi in evidenza con la Fiorentina.

"Lo vedo principalmente come esterno sinistro. È in quella posizione che ha inciso maggiormente nel gioco della Fiorentina ed è sempre positivo cercare di dare continuità a quello che un calciatore fa nel proprio club".

Per Njie si apre dunque una nuova porta: dopo essersi ritagliato spazio in maglia viola, adesso arriva la possibilità di mettersi alla prova anche a livello internazionale. Un riconoscimento importante e un'altra conferma del suo momento d'oro.