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Lucci: "Badelj non andrà via a gennaio dalla Fiorentina. A giugno può succedere di tutto"

Si fa un grande discutere del futuro di Milan Badelj alla Fiorentina. Il centrocampista croato ha il contratto in scadenza il prossimo giugno. Al portale sporx.com ha parlato l'agente del calciatore A...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 gennaio 2018 13:32
Lucci: "Badelj non andrà via a gennaio dalla Fiorentina. A giugno può succedere di tutto" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
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Alessandro Lucci
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Si fa un grande discutere del futuro di Milan Badelj alla Fiorentina. Il centrocampista croato ha il contratto in scadenza il prossimo giugno. Al portale sporx.com ha parlato l'agente del calciatore Alessandro Lucci, queste le sue parole: "Badelj è un giocatore importante per la Fiorentina e non credo che possa trasferirsi nel mercato di gennaio. Ma a fine stagione può succedere di tutto”.

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