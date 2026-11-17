Lucchesi: "Fagioli si deve svegliare, rischia una carriera di soli rimpianti per quello che poteva fare"

L'ex dirigente viola ha parlato del giocatore gigliato

Intervenuto ai microfoni del Pentasport, l'ex dirigente viola Fabrizio Lucchesi ha analizzato il momento attuale della Fiorentina, soffermandosi in particolare sul rendimento e sul futuro di Nicolò Fagioli.

Il punto su Fagioli "Su Fagioli ci sono sempre state aspettative elevatissime per diverse ragioni: adesso sta attraversando una fase di stallo e fatica a esprimere le qualità necessarie. Se il club dovesse ritenere esaurito il tempo dell'attesa, proverà a monetizzare il più possibile dalla sua partenza: potrebbe essere questo l'epilogo della sua esperienza qui. Il ragazzo deve prendere coscienza della realtà per non ritrovarsi con una carriera piena di rimpianti. Bisogna ammettere che finora ha deluso, cosa che nel calcio può succedere dato che i giocatori non sono robot. È evidente che tra il suo entourage e la dirigenza ci siano contatti continui; confrontandosi con Paratici, avrà certamente intuito che la Fiorentina non chiude le porte a un addio, o che stia già valutando seriamente questa ipotesi".

Il momento della Fiorentina "Qualche timidissimo passo avanti? Forse si è visto nelle ultime uscite, ma non certo in senso generale: rapportati agli sforzi economici fatti sul mercato, i risultati sono ancora ben al di sotto delle attese. Questa squadra ha potenzialità nettamente superiori rispetto a quanto mostrato finora, ma per venir fuori dai momenti complicati servono pazienza e tempo".