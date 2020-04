“Com’è nata l’idea della canzone per i 90 anni viola? La Fiorentina – ha detto in un’intervista ad Evrapress.it Lorenzo Baglioni – mi ha chiesto di provare a raccontare i 90 anni del club, era il periodo nel quale si sarebbe festeggiato il compleanno, è stato davvero pazzesco. Da tifoso viola già soltanto essere contattato dalla società è stata una grande emozione. Ricordo che nella prima gara in casa, contro il Chievo, fui chiamato insieme alla mia band a fine partita al centro del Franchi, lo stadio era pieno, un’emozione incredibile. È una cosa bella perchè tutt’oggi, dopo quattro anni, ogni giorno mi arrivano un sacco di commenti al video su YouTube. I messaggi più belli sono del tipo.. “Tifo Napoli, tifo Milan, tifo Juve… ma questa canzone mi commuove!”

“Sì ho realizzato anche “Grazie assai! (The ballata of Rocco Commisso)”, un simpatica ballata Wester per omaggiare il presidente della Fiorentina. In realtà non ho mai scambiato due chiacchiere con Commisso e non l’ho mai incontrato di persona. Spero di poterlo fare presto. Da quello che ho potuto vedere da questo ormai quasi anno di sua presidenza, mi sembra veramente una persona in gamba, generosa e consapevole dell’obiettivo che ha in testa”.