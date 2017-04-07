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Longo (Pro Vercelli): "Studio la Fiorentina di Sousa da due anni e vi spiego perchè..."

Sousa adotta soluzioni intriganti e vanno studiate a prescindere dai risultati

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 aprile 2017 12:40
Longo (Pro Vercelli): "Studio la Fiorentina di Sousa da due anni e vi spiego perchè..." -
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Moreno Longo, attuale allenatore della Pro Vercelli al momento al 14^ posto in Serie B, ha speso alcune parole di elogio per la Fiorentina ed in particolar modo per il suo allenatore Paulo Sousa. Il suo pensiero affidato a La Gazzetta dello Sport: "Negli ultimi due anni ho studiato con molta attenzione la Fiorentina di Sousa, che utilizza due sistemi diversi: uno quando attacca, un altro quando l'avversario ha la palla. È una soluzione che mi intriga, e che penso sia da studiare a prescindere dai risultati della Fiorentina".

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