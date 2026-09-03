Longo: "Grosso? Non basta riproporre il proprio modulo, serve adattarsi al materiale che si ha"

Le parole del tecnico sulle difficoltà della nuova Fiorentina di Fabio Grosso

L'allenatore Moreno Longo è stato ospite di TMW Radio, dove ha parlato anche dell'inizio difficile della Fiorentina in campionato e dei possibili rischi per Fabio Grosso in caso di risultato negativo nella gara contro il Torino. Queste le parole del tecnico:

"Purtroppo le prime partite sono fondamentali per cercare di creare un ambiente che ti permetta di lavorare bene. E lavorare bene fa la differenza, sono punti che ti permettono di lavorare bene. Poi si innesca un vortice in cui fa fatica se non ottieni risultati. La difficoltà oggi è quella di portare un gruppo che deve diventare al più presto squadra. Oggi ci sarà bisogno di una reazione, che è mancata in queste partite anche a livello nervoso. Devono ripartire col Torino nel ricercare la prestazione. Noi allenatori dobbiamo sempre trovare soluzioni, devi trovare l'abito giusto per la squadra. A tutti piacerebbe riproporre il proprio modulo, ma non è così, serve trovare sempre nuove situazioni con il materiale che si ha".