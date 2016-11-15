London calling: dal West Ham 10 milioni per Babacar a gennaio
London calling: ce lo vedete Khouma El Babacar con cilindro e bombetta? Beh, forse non sarà costretto a vestire proprio così, ma che il senegalese sia più vicino di quanto si pensi alla capitale ingle...
London calling: ce lo vedete Khouma El Babacar con cilindro e bombetta? Beh, forse non sarà costretto a vestire proprio così, ma che il senegalese sia più vicino di quanto si pensi alla capitale inglese è fuor di dubbio. Un'indiscrezione rilanciata oggi, tra gli altri, dalla Nazione. Un affare che trova le prime conferme anche secondo quello che è stato raccolto da Labaroviola.com. Stufo dell'inadeguatezza di Simone Zaza - un vero flop - il West Ham è deciso ad offrire 10 milioni già a gennaio per la punta, per tornare a navigare in acque migliori. L'affondo decisivo, complice anche il poco minutaggio di Baba, potrebbe essere già tentato alla fine del mese di novembre.