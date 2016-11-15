London calling: dal West Ham 10 milioni per Babacar a gennaio

London calling: ce lo vedete Khouma El Babacar con cilindro e bombetta? Beh, forse non sarà costretto a vestire proprio così, ma che il senegalese sia più vicino di quanto si pensi alla capitale ingle...

A cura di Redazione Labaroviola 15 novembre 2016 13:28

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