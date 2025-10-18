L’obiettivo di Kean è essere presente almeno in panchina contro il Milan. Oggi il provino decisivo

Una decisione definitiva verrà presa solo oggi, dopo la rifinitura, ma le speranze che Moise Kean venga convocato per la partita di domenica sera a San Siro contro il Milan sono in crescita. L’attaccante viola è il primo a voler essere della partita, ma prima di capire se potrà essere in campo (a inizio settimana, col dolore che pulsava, le speranze parevano zero) serviranno ulteriori risposte. Rientrato al Viola Park in anticipo per la distorsione alla caviglia rimediata in Nazionale contro l’Estonia, match nel quale è arrivato il quinto gol stagionale, Kean ha subito avviato il percorso di recupero e anche se ha (parzialmente) lavorato con il resto dei compagni soltanto ieri, senza forzare sui cambi di direzione e sui contrasti e dopo aver frequentato la piscina nei giorni precedenti, l’assenza di lesioni alimenta ottimismo.

L’ultima parola spetterà probabilmente al centravanti, che comunque pare destinato a partire dalla panchina con Piccoli promosso titolare, ma la sua presenza nel gruppo che oggi partirà alla volta di Milano è già un’ottima notizia per Pioli. Anche nell’ottica di un calendario che vedrà la Fiorentina, dopo il Milan, affrontare Rapid Vienna, Bologna ed Inter in poco più di una settimana: «Ho sensazioni positive — ha spiegato l’allenatore Pioli — ma ancora ha solo lavorato parzialmente con la squadra, vedremo».

Come detto il provino di oggi sarà determinante: scatti, contrasti, salti, cambi di direzione. Se il dolore sarà almeno sopportabile, Kean sarà convocato per la delicatissima trasferta di Milano. E se anche domani il bomber non dovesse sentire troppo fastidio, entrerà nel referto arbitrale. Forse partendo dalla panchina, ma di sicuro con la voglia di lasciare il segno. Come ha già fatto contro la Roma e in Nazionale.

Se c’è una cosa di cui essere sicuri infatti è lo spirito che anima il bomber viola (fresco tra l’altro di gol alla Roma e gol in Nazionale contro l’Estonia): ha voglia di esserci. Per se stesso e per la squadra. Un segnale importantissimo per il gruppo di Pioli che ora come non mai ha bisogno di un trascinatore in campo per tirarsi dalle sabbie mobili in cui si è cacciato. Lo scrive il Corriere fiorentino