L’obiettivo della Fiorentina è l’ottavo posto. Il vero peccato è non aver approfittato della festa di Napoli

Un peccato aver interrotto una striscia positiva, non potendo dare continuità alle prestazioni in campionato: nelle ultime dodici gare, infatti, i viola con quella di Napoli hanno rimediato due sconfitte. L’obiettivo ottavo posto è più che possibile: Torino e Monza hanno pareggiato e ancora tutto è discussione. Rimane il rammarico per non ver approfittato appieno di un Napoli che viaggia in mezzo a una festa che poi è proseguita per tutta la notte e che continuerà ancora chissà per quanto.

La Fiorentina avrebbe potuto dare ancor più continuità ai suoi risultati, per preparare al meglio la doppia sfida di Conference in programma nelle prossime due settimane. Ma l’obiettivo di Italiano è stato comunque centrato: i suoi giocatori hanno ruotato bene, chi aveva bisogno di riposare l’ha potuto fare e chi invece necessitava di minuti nelle gambe li ha incamerati. Da oggi il pensiero sarà rivolto soltanto all’Europa e alla voglia di sognare il gran finale di una stagione che entra nel momento clou. Lo scrive La Repubblica

COMMISSO E DE LAURENTIIS, UN RAPPORTO SOLIDO