La Fiorentina ha deciso di puntare forte su Bart Dragowski, portiere classe ’97 che sta difendendo da titolare i pali viola nel corso di questa stagione ormai pronta per riprendere dopo l’emergenza Covid. Un’investitura che durerà anche in vista delle prossime stagioni visto che dopo il rinnovo fino al 2023, già siglato negli scorsi mesi, l’idea del club sarebbe quella di allungare già di un’altra stagione gli accordi con l’estremo difensore per allontanare le voci sugli interessamenti del Milan e di alcuni club di Premier League. A riportarlo è Tuttosport.

Tuttomercatoweb.com