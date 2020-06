Secondo quanto riporta il Daily Mail, Sancho è il primo obiettivo per la fascia dello United ma costa 110 milioni. Gli inglesi in caso di fallimento per il giocatore del Dortumnd, sarebbero pronti a sborsare 53 milioni di sterline per il classe ’97 della viola Chiesa, mentre per le big italiane la richiesta di 60/65 milioni di euro dei viola sembra essere fuori portata.