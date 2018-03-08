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Lo straordinario abbraccio di Firenze per Astori. Una nuvola viola a Santa Croce

Uno dei momenti più toccanti della storia della Fiorentina, all'uscita dalla Basilica Santa Croce il corpo di Astori ha incontrato la folla di tifosi viola. Ecco le foto di LabaroviolaFirenze, Piazza...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 marzo 2018 13:41
Lo straordinario abbraccio di Firenze per Astori. Una nuvola viola a Santa Croce - Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Uno dei momenti più toccanti della storia della Fiorentina, all'uscita dalla Basilica Santa Croce il corpo di Astori ha incontrato la folla di tifosi viola. Ecco le foto di Labaroviola

Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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