Lo straordinario abbraccio di Firenze per Astori. Una nuvola viola a Santa Croce

Uno dei momenti più toccanti della storia della Fiorentina, all'uscita dalla Basilica Santa Croce il corpo di Astori ha incontrato la folla di tifosi viola. Ecco le foto di LabaroviolaFirenze, Piazza...
Uno dei momenti più toccanti della storia della Fiorentina, all'uscita dalla Basilica Santa Croce il corpo di Astori ha incontrato la folla di tifosi viola. Ecco le foto di Labaroviola
Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com