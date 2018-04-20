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Lo stadio e il magnate argentino che può aiutare la Fiorentina

Toscana Aeroporti, controllata dal magnate argentino Eurnekian, è da tempo interessata ad acquisire i terreni della zona Castello. Una voce rilanciata oggi da molti quotidiani in edicola. Questo potre...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 aprile 2018 09:13
Lo stadio e il magnate argentino che può aiutare la Fiorentina -
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Toscana Aeroporti, controllata dal magnate argentino Eurnekian, è da tempo interessata ad acquisire i terreni della zona Castello. Una voce rilanciata oggi da molti quotidiani in edicola. Questo potrebbe essere un grande regalo anche per la Fiorentina, perché con questa svolta sarebbe molto più facile trasferire in quella zona il mercato ortofrutticolo e lasciare libera l’area dove dovrebbe nascere il nuovo stadio dei viola e la cittadella annessa. Novità sono previste a breve a Palazzo Vecchio.

 

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