Lo Spezia pareggia contro il Verona, Saponara gol. Ma rimane dietro la Fiorentina in classifica

ll Verona vede sfumare nel finale la vittoria contro lo Spezia, che strappa ai gialloblù un punto prezioso in ottica salvezza. Di Salcedo e Saponara le reti che hanno fissato il risultato sull’uno a uno.

Juric si riconferma imprevedibile e dà fiducia a Salcedo, sacrificando sull’altare dell’imprescindibile equilibrio tattico Tameze, costretto ad accomodasi inizialmente in panchina. In cabina di comando è dunque Sturaro ad affiancare Barak, in attacco Lasagna vince il ballottaggio con Kalinic. Italiano schiera Verde nel tridente con Nzola e Gyasi, affidandosi a Estevez e Maggiore nel ruolo di mezzali, a schermare la regia di Ricci.

Il primo tempo regala emozioni, forse anche più di quanto non ci si potesse attendere, considerata la posta in palio per lo Spezia. A fare la partita è il Verona, che pure in un momento negativo non ha assilli di classifica. I veneti la sbloccano subito con Lasagna, che segna di testa su assist di Faraoni: Volpi convalida, ma il VAR ravvisa un precedente offside di Dawidowicz e vanifica tutto. Pochi minuti più tardi Nzola prova ad imitare l’ex Udinese mandando il pallone alle spalle di Silvestri con una schiacciata pallavolistica che – questa no – non sfugge all’arbitro, che per la platealità del gesto ammonisce l’angolano. Le due squadre non si sottraggono alla lotta, mettendo in scena un continuo botta e risposta del quale non può che giovare lo spettacolo. A ridosso dell’intervallo Salcedo avvisa Provedel con una deviazione volante che si stampa sul legno, dopo la quale le due squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di zero a zero.

Protagonista dell’ultimo acuto della prima metà e nuovamente in cattedra in avvio di ripresa: all’italo-colombiano bastano trentacinque secondi per prendere l’ascensore su un pallone fatto spiovere dalla sinistra da Lazovic e siglare un gol sulla cui regolarità, questa volta, non esistono dubbi. Un vantaggio meritato, ch’è puro ossigeno per il battaglione di Juric, ad un passo dal due a zero al cinquantunesimo con una punizione arcuata di Dimarco che si stampa sul montante alto, complice una deviazione quasi impercettibile di Provedel.

La partita si sporca, i nuovi binari sui cui viaggia sono l’apprensione spezzina e la comprensibile prudenza crescente del Verona. La squadra di Italiano non vuole però saperne di mollare la presa, e s’illude con una battuta sotto porta di Nzola, che calcia a porta sguarnita su gentile invito di Gyasi: per sua sfortuna, tuttavia, Dawidowicz si trova sulla traiettoria e s’immola, guadagnando una pallonata in pieno ventre che basta e avanza a disinnescare il tentativo dell’attaccante.

Juric e Italiano tamponano la stanchezza che monta con gli ingressi di Tameze e Ilic da un lato e Agudelo e Leo Sena dall’altro. Entra anche Kalinic e si concretizza la staffetta con Lasagna. I liguri danno progressivamente vita ad un assedio che produce gli effetti sperati: Agudelo pesca l’inserimento a fari spenti di Saponara (subentrato a Gyasi), che con un radente fa passare il pallone sotto le gambe di Silvestri. È l’ultimo atto di un secondo tempo che può pesare molto per la volata salvezza degli Aquilotti. Il raccondo della partita di TMW

RISSA NELLA SEDE RAI TRA DUE GIORNALISTI, IL RACCONTO