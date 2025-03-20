Lo sfogo di Allegri alla notizia di Fagioli alla Fiorentina: "Ma davvero la Juve lo vende? Errore clamoroso"
Secondo quanto riportato da La Nazione, Massimiliano Allegri sarebbe rimasto sorpreso dal possibile trasferimento di Nicolò Fagioli dalla Juventus alla Fiorentina: “Ma davvero la Juve lo vende? È un e...
A cura di Redazione Labaroviola
20 marzo 2025 20:35
Secondo quanto riportato da La Nazione, Massimiliano Allegri sarebbe rimasto sorpreso dal possibile trasferimento di Nicolò Fagioli dalla Juventus alla Fiorentina: “Ma davvero la Juve lo vende? È un errore clamoroso”, questa la frase attribuita all'ex tecnico bianconero.