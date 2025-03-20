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Lo sfogo di Allegri alla notizia di Fagioli alla Fiorentina: "Ma davvero la Juve lo vende? Errore clamoroso"

Secondo quanto riportato da La Nazione, Massimiliano Allegri sarebbe rimasto sorpreso dal possibile trasferimento di Nicolò Fagioli dalla Juventus alla Fiorentina: “Ma davvero la Juve lo vende? È un e...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 marzo 2025 20:35
Lo sfogo di Allegri alla notizia di Fagioli alla Fiorentina: "Ma davvero la Juve lo vende? Errore clamoroso" -
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Secondo quanto riportato da La Nazione, Massimiliano Allegri sarebbe rimasto sorpreso dal possibile trasferimento di Nicolò Fagioli dalla Juventus alla Fiorentina: “Ma davvero la Juve lo vende? È un errore clamoroso”, questa la frase attribuita all'ex tecnico bianconero.

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