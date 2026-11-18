Lo Monaco: "L'unico difetto di Mastantuono è che non è della Fiorentina, se il Real vuole, lo riprende"

L'ex direttore di Palermo e Catania ha parlato del talento viola argentino

A Radio Bruno è intervenuto l'ex direttore sportivo di Palermo e Catania Pietro Lo Monaco per parlare di Mastantuono: "Ha fatto due gol belli perchè è un giocatore di una qualità enorme. Parliamo di uno che gioca a livelli top da anni ed è giovanissimo, ne ha 19 e si parla di lui da quando ne aveva 16. Purtroppo il problema è che è del Real Madrid e se vuole, se lo riprendono in un attimo. I club come la Fiorentina devono arrivare prima delle big su questi giocatori e ce ne sono tanti basta fare qualche giro in Argentina dove giocano i diciassettenni."

Prosegue: "Qualcosa Mastantuono deve correggere, ma è uno che viene sempre raddoppiato e prende un sacco di falli. Se sbaglia qualcosa, pazienza, ci fossero dei giocatori come lui che non si nascondono e puntano sempre l'avversario. Ha una personalità incredibile ed è veramente uno fortissimo poi si può criticare chi vogliamo."