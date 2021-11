Lo Monaco esalta Alvarez: “Ricorda Suarez. Pagherei subito la clausola: vale tutti i 20 milioni”

Pietro Lo Monaco, direttore generale del Messina, è intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina, soffermandosi in particolare sul Julian Alvarez. Ecco le sue parole:

ALVAREZ “Pagherei subito la clausola rescissoria di Alvarez. È un giocatore che li vale, che ha grande prospettiva. Mi è piaciuto avvicinarlo al Suarez dell’Atletico. È un 2000, ha margini di miglioramento notevolissimi. Morfologicamente non è Lucca, non è la punta centrale imponente fisicamente, lui è un normotipo, si muove su tutto il fronte dell’attacco, dà profondità alla manovra, non dà mai una palla per vinta, persa. È un agonista, un “ganador”, come dicono gli argentini. Affronta tutte le situazioni di gioco col concetto di vincerle. Però gli servirà qualche mese per ambientarsi al calcio italiano. Basterebbe pensare all’alimentazione, che in Argentina è completamente diversa dalla nostra, loro mangiano molta carne rossa. In Italia abbiamo la fortuna che i giocatori argentini sono i più convenienti nel rapporto fra qualità e prezzo. Hanno bisogno del loro tempo per adattarsi”.