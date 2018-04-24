Liverpool, scontri tra tifosi prima del match. Ferito un inglese

omenti di tensione fuori dall’Anfield a pochi minuti dal fischio d’inizio dell’andata della semifinale tra Liverpool e Roma. Inizialmente gli scontri sono avvenuti al pub Albert, in una zona poco lont...

omenti di tensione fuori dall’Anfield a pochi minuti dal fischio d’inizio dell’andata della semifinale tra Liverpool e Roma. Inizialmente gli scontri sono avvenuti al pub Albert, in una zona poco lontana dallo stadio, con protagonisti delle schermaglie i tifosi di fede giallorossa e la polizia. Poi, quando le squadre erano già arrivate allo stadio e l’impianto inglese cominciava a riempirsi, sono iniziati i tafferugli con la tifoseria di fede Reds proprio davanti i cancelli di entrata.

Secondo le prime ricostruzioni dei tabloid d’oltremanica, gli inglesi avrebbero lanciato delle bottiglie in direzione di quelli romanisti. Da qui la reazione, che ha visto vittima un supporter inglese, rimasto ferito. “È stato pugnalato” è stato uno dei primi allarmi, non confermato dalla polizia locale, che parla solamente di cinture. “Ero lì per incontrare il mio amico, poi tutti i tifosi della Roma con le loro cinture, hanno cercato di colpire i tifosi del Liverpool. Erano aggressivi e offensivi”, ha raccontato un sostenitore della squadra di Klopp.

Immediato l’intervento della polizia che ha riportato la situazione sotto controllo e del personale medico che ha soccorso immediatamente l’uomo rimasto a terra privo di sensi . Fermati circa una ventina di tifosi.

Forzaroma.info