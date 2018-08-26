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LIVE: rotondissimo 6-1 al Franchi. Gloria anche per Simeone, assist di Eysseric

Gloria anche per Simeone palla impattata di mancino al 92', sfruttato l'assist di Eysseric e risultato rotondissimo 6-1 al Franchi per la Fiorentina di Pioli. Il Cholito non era stato concreto sottopo...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
26 agosto 2018 22:11
LIVE: rotondissimo 6-1 al Franchi. Gloria anche per Simeone, assist di Eysseric - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
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Gloria anche per Simeone palla impattata di mancino al 92', sfruttato l'assist di Eysseric e risultato rotondissimo 6-1 al Franchi per la Fiorentina di Pioli. Il Cholito non era stato concreto sottoporta ma si è riscattato nel finale.

Gabriele Caldieron

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