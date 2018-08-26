LIVE: rotondissimo 6-1 al Franchi. Gloria anche per Simeone, assist di Eysseric

Gloria anche per Simeone palla impattata di mancino al 92', sfruttato l'assist di Eysseric e risultato rotondissimo 6-1 al Franchi per la Fiorentina di Pioli. Il Cholito non era stato concreto sottopo...

Gloria anche per Simeone palla impattata di mancino al 92', sfruttato l'assist di Eysseric e risultato rotondissimo 6-1 al Franchi per la Fiorentina di Pioli. Il Cholito non era stato concreto sottoporta ma si è riscattato nel finale.

Gabriele Caldieron