LIVE: rotondissimo 6-1 al Franchi. Gloria anche per Simeone, assist di Eysseric
Gloria anche per Simeone palla impattata di mancino al 92', sfruttato l'assist di Eysseric e risultato rotondissimo 6-1 al Franchi per la Fiorentina di Pioli. Il Cholito non era stato concreto sottopo...
A cura di Gabriele Caldieron
26 agosto 2018 22:11
Gloria anche per Simeone palla impattata di mancino al 92', sfruttato l'assist di Eysseric e risultato rotondissimo 6-1 al Franchi per la Fiorentina di Pioli. Il Cholito non era stato concreto sottoporta ma si è riscattato nel finale.
Gabriele Caldieron