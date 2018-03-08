(LIVE) FUNERALE ASTORI: IL SALUTO DI FIRENZE AL CAPITANO DELLA FIORENTINA
Arrivano i giocatori della Fiorentina, seguiti da un lungo applauso fatto dalle numerose persone arrivate da tutta Italia
10.55
Da LaGazzetta.it alcuni tentativi di intervista vengono rifiutati con garbo. Il silenzio regna sovrano e chi parla è visibilmente commosso. Il tutto sembra così irreale...
10.50
La Piazza tutta in silenzio ascolta la cerimonia di Betori. Impressionante come così tante persone abbiano voluto portare ancora una volta un ultimo saluto ad Astori.
10.43
La messa ha inizio, gli altoparlanti danno la possibilità alla numerosa folla in Piazza di assistere alla cerimonia.
10.41
Arrivata anche una delegazione del Bologna Calcio, con De Maio visibilmente scosso.
10.31
La bara di Davide Astori è all'interno della Basilica. A breve l'inizio della Cerimonia. Per Davide è l'ultima grande partita. La Piazza dopo aver applaudito si chiude in un silenzio "assordante".
10.29
Arrivato il feretro in Piazza Santa Croce. La bara verrà trasportata all'interno della Basilica solo dopo che alcuni volontari della Misericordia si siano sincerati delle condizioni di un uomo all'interno della Chiesa colto da un malore.
10.26
Arrivati i giocatori della Juventus: Buffon, Barzagli, Chiellini e Pjanic. Arrivato anche Stefano Pioli con tutta la squadra della Fiorentina. Sono tanti gli applausi dedicati anche ai giocatori bianconeri, storici rivali.
10.17
Arrivato anche Khouma El Babacar, applaudito dalla folla che si scompone solo in questi casi. L'attaccante ha ricambiato il saluto. Il giocatore milita al Sassuolo ed ha lasciato la Fiorentina a Gennaio.
10.12
Piazza Santa Croce in questo momento gremita, un silenzio assordante sta attendendo il feretro. A breve sarà lì. Il Cardinale Betori celebrerà le onoranze funebri.
10.05
La salma di Davide Astori è quasi arrivata in Piazza Santa Croce, presenti delegazioni di tantissime squadre. Piazza piena per trequarti.
9.55
Arrivati Diego Della Valle e Matteo Renzi in Piazza, applauditi dalla gente. La folla continua ad aumentare sempre in modo molto composto
9.47
Astori è al Franchi per l'ultima volta, il feretro verrà poi trasportato alla Basilica di Piazza Santa Croce
9.36
Arriva una delegazione dell'Inter formata da Spalletti, Gagliardini, Borja Valero, Candreva e Vecino, tra di loro anche Totti, la Juventus ed altre società (LEGGI QUI)
9.31
Continuano ad arrivare delegazioni di giocatori, seguiti sempre dall'applauso della Piazza
9.22
Due mila persone circa ora in Piazza. Iniziano a suonare gli sbandieratori.
9.16
Arrivano anche primavera, le ragazze della Fiorentina Women's e i ragazzi del settore giovanile. Spuntano anche Bernardeschi e Florenzi, evidentemente commossi.
9.13
Arrivano i giocatori della Fiorentina, seguiti da un lungo applauso fatto dalle numerose persone arrivate da tutta Italia.
9.00
A meno di un'ora dall'inizio del funerale di Astori, piú di mille persone sono già radunate in Piazza davanti alla Basilica di Santa Croce.