Tutti per Asto: in arrivo mezza Serie A: da Chiellini, Allegri e Totti, all’Inter. I personaggi...

Per il funerale di Astori ci sarà il Ct della Nazionale Di Biagio, il dt Uva, il commissario Fabbricini, Costacurta. Da Milano arriveranno Filippo Galli e Baresi, anche Antonelli. E l’Inter in ampia d...

Per il funerale di Astori ci sarà il Ct della Nazionale Di Biagio, il dt Uva, il commissario Fabbricini, Costacurta. Da Milano arriveranno Filippo Galli e Baresi, anche Antonelli. E l’Inter in ampia delegazione: i dirigenti tra cui Zanetti e Luciano Spalletti con gli ex viola Borja Valero, Vecino e gli azzurri Candreva, Gagliardini, D’Ambrosio, Eder, Ranocchia, Santon. In arrivo da Londra anche una delegazione ampia della Juventus con Chiellini, Buffon e Allegri su tutti. La Roma ha cambiato programma d’allenamento, e sarà a Firenze, con Totti in prima linea. Ampia delegazione Samp, con Pradè e Quagliarella, ci sarà anche il Chievo, oltre a rappresentazione di club internazionali. Così riporta il Corriere Dello Sport.