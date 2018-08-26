LIVE: Benassi a centro area di testa batte ancora Seculin 3-0. Bell'assist di Simeone
4' del secondo tempo e 3-0 Fiorentina, cross dalla sinistra di Simeone a centro area dove Benassi arriva puntuale e con la testa batte ancora Seculin. Primo goal stagionale dunque anche per il centroc...
A cura di Gabriele Caldieron
26 agosto 2018 21:24
4' del secondo tempo e 3-0 Fiorentina, cross dalla sinistra di Simeone a centro area dove Benassi arriva puntuale e con la testa batte ancora Seculin. Primo goal stagionale dunque anche per il centrocampista italiano difeso nei giorni scorsi da Pioli nelle sue dichiarazioni.
Gabriele Caldieron