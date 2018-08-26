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LIVE: 5-1 viola, arriva la doppietta di Benassi che ha ben sfruttato un assist di Biraghi

Arriva la cinquina per la Fiorentina: al 44' ci pensa Benassi a regalarsi la doppietta dopo aver stoppato egregiamente il cross di Biraghi in area, controllo e sinistro chirurgico sul quale Seculin no...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
26 agosto 2018 22:06
LIVE: 5-1 viola, arriva la doppietta di Benassi che ha ben sfruttato un assist di Biraghi - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Arriva la cinquina per la Fiorentina: al 44' ci pensa Benassi a regalarsi la doppietta dopo aver stoppato egregiamente il cross di Biraghi in area, controllo e sinistro chirurgico sul quale Seculin non può niente. Fiorentina eccezzionale!

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