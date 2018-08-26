LIVE: 5-1 viola, arriva la doppietta di Benassi che ha ben sfruttato un assist di Biraghi
Arriva la cinquina per la Fiorentina: al 44' ci pensa Benassi a regalarsi la doppietta dopo aver stoppato egregiamente il cross di Biraghi in area, controllo e sinistro chirurgico sul quale Seculin no...
A cura di Gabriele Caldieron
26 agosto 2018 22:06
Arriva la cinquina per la Fiorentina: al 44' ci pensa Benassi a regalarsi la doppietta dopo aver stoppato egregiamente il cross di Biraghi in area, controllo e sinistro chirurgico sul quale Seculin non può niente. Fiorentina eccezzionale!
Gabriele Caldieron