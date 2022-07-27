Lite tra Juric e il ds Vagnati. L'allenatore schiera le riserve in amichevole: è furibondo per il mercato

Clima teso, anzi tesissimo, in casa Torino. La squadra ha vinto 1-0 in amichevole contro l'Apollon Limassol, ma Ivan Juric ha schierato dall'inizio quasi tutte le riserve tranne il portiere. Probabilm...

Clima teso, anzi tesissimo, in casa Torino. La squadra ha vinto 1-0 in amichevole contro l'Apollon Limassol, ma Ivan Juric ha schierato dall'inizio quasi tutte le riserve tranne il portiere. Probabilmente non un caso, ma un messaggio alla società. E infatti a margine della sfida di oggi c'è stata una lite furibonda tra Juric e il ds del Torino, Vagnati. L'allenatore, ancora senza rinforzi, è su tutte le furie. Un nervosismo che va avanti da settimane, ora è sfociato in una lite vera e propria. A riportarlo è Sportitalia.

https://www.labaroviola.com/dal-brasile-ai-dettagli-il-passaggio-di-pulgar-al-flamengo-la-fiorentina-incassera-25-milioni-di-euro/182414/