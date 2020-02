Questi alcuni estratti dell’intervista di Pol Lirola a Tuttosport: “Per un giovane non è facile ritagliarsi uno spazio in un campionato difficile come quello italiano. Anche per questo sono soddisfatto. Contro la Juve? Nel calcio nessuna squadra è imbattibile, neppure la più forte. E lo dimostra la recente sconfitta dei bianconeri a Napoli. Sarà durissima, io e miei compagni ci stiamo preparando per far meglio possibile e fare felici i nostri tifosi, dovremo restare compatti per tutta la gara cercando di sfruttare anche il più piccolo episodio. I pericoli della Juventus sono tanti. Con Iachini stiamo lavorando molto sulla fase difensiva e infatti ultimamente subiamo poco. Auguriamoci che sia così anche domani. Ora sta vivendo il periodo migliore… sì mi sento bene, gli inizi non sono mai facili, ma ora finalmente sto cominciando a mostrare le mie qualità. Ci tenevo davvero tanto a festeggiare sotto la Fiesole. La gara contro l’Inter? Peccato, potevamo vincerla. Ci ha insegnato che possiamo giocarcela con tutti. Sogno la Champions League con la Fiorentina e arrivare in Nazionale”.