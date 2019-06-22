L'ipotesi Cutrone per l'attacco resta in piedi. Il Milan lo cede ma chiede 25 milioni
Un altro attaccante che viene accostato ai Viola secondo La Gazzetta dello Sport è Patrick Cutrone. Dopo l'incontro di ieri tra la dirigenza milanista ed il suo agente, il giovane 21enne sembra desti...
A cura di Redazione Labaroviola
22 giugno 2019 13:36
Un altro attaccante che viene accostato ai Viola secondo La Gazzetta dello Sport è Patrick Cutrone. Dopo l'incontro di ieri tra la dirigenza milanista ed il suo agente, il giovane 21enne sembra destinato a cambiare aria ma i rossoneri non lo cedono per meno di 25 milioni. Il suo nome in precedenza rientrava nella trattativa che avrebbe portato il centrocampista Veretout a Milano mentre ora le due cose sembrano divise.