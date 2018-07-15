L'Inter vuole prendere Federico Chiesa in caso di cessione di Perisic al Manchester

L'Inter si deve guardare dagli assalti del Manchester United a Ivan Perisic: l'esterno croato, ora in procinto di giocarsi il Mondiale con la sua nazionale, è nel mirino di Josè Mourinho dalla scorsa...

L'Inter si deve guardare dagli assalti del Manchester United a Ivan Perisic: l'esterno croato, ora in procinto di giocarsi il Mondiale con la sua nazionale, è nel mirino di Josè Mourinho dalla scorsa estate. I red devils proveranno, attraverso l'agente del croato Fali Ramadani, a offrire il cartellino di Darmian (valutato 20 milioni) più cash, ma l'originale valutazione nerazzurra del giocatore di 60 milioni è notevolmente aumentata dopo l'ottimo Mondiale disputato.

Tuttavia, se Suning decidesse di privarsi del suo gioiello, l'Inter virerebbe su Federico Chiesa, talento della Fiorentina corteggiatissimo da tante big. Un nome che stuzzicherebbe altrettanto gli appetiti dei tifosi è quello di Angel Di Maria: il problema del Fideo è l'ingaggio (percepisce oltre 9 milioni annui), che però potrebbe essere risolto se la cessione di Perisic fosse particolarmente fruttuosa.

Tuttosport