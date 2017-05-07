L'inter ha chiesto Bernardeschi, la Fiorentina vuole almeno 50 milioni di euro
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la richiesta troppo alta della Fiorentina sta facendo allontanare l'Inter che però ci prova
Federico Bernardeschi e Domenico Berardi. Oggi avversari al Mapei Stadium, tra un paio di messi chissà, magari compagni di squadra all’Inter. La famiglia Zhang non ha impiegato molto tempo a intraprendere la strada col cartello ‘italiano è meglio’. La coppia Berardi-Bernardeschi è stuzzicante per la proprietà nerazzurra. Non saranno strade comunque semplici. Per il numero 10 della Fiorentina c’è stato un incontro recente tra Ausilio e il suo agente. Una chiacchierata per ribadire l’intenzione dell’Inter di andare decisa su di lui. La richiesta della famiglia Della Valle è altissima, intorno ai 50 milioni. Tantissimi, troppi anche per i fondi immensi di Suning. Ci sarà da lavorare di diplomazia. Con alcuni aspetti che non sono dettagli: il contratto in essere scadrà il prossimo 2019 e quindi obbliga la società a rinnovarlo subito e le richieste per il giocatore arrivano da più parti. Insomma, ci amiamo, ci sentiamo e siamo riconoscenti, ma i margini per restare a Firenze sono proprio limitati. Questo è quanto riporta la Gazzetta dello Sport.