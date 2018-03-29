Con l’infortunio di Badelj sarà probabilmente Pezzella il capitano. Il motivo...

Con l’infortunio di Badelj anche la fascia di capitano per le gare restanti va riassegnata. Con ogni probabilità sarà German Pezzella ad indossarla visto che, nelle ultime due uscite, è stato lui il v...

Con l’infortunio di Badelj anche la fascia di capitano per le gare restanti va riassegnata. Con ogni probabilità sarà German Pezzella ad indossarla visto che, nelle ultime due uscite, è stato lui il vice del croato. Non è da escludere però anche la candidatura di Federico Chiesa che è già leader della compagine gigliata seppur giovanissimo.

Una brutta tegola l’assenza di Badelj che dovrà essere gestita bene da Pioli con Dabo e Cristoforo che potrebbero giocarsi una maglia da titolare a patto che il modulo non venga cambiato in un 4-2-3-1. Il tempo darà le risposte, sia per la soluzione tattica che per la scelta del capitano.

Gabriele Caldieron