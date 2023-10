L’inesauribile Nico Gonzalez ma contro il Napoli l’argentino potrebbe partire dalla panchina 

Nico Gonzalez, attaccante viola che ad ora è il vero punto di forza dell’attacco gigliato. Anche quando la Fiorentina barcolla, come l’altra sera col Ferencvaros, lui è sempre sul pezzo, si prende sulle spalle la squadra e suona la carica. Speedy Gonzalez non era mai partito così veloce, tra l’altro, ed ha già realizzato 6 reti e due assist in 10 partite, tra campionato (4 e 1) e Conference League (2 e 1), motivo per il quale la dirigenza non ha esitato al rinnovo del suo contratto fino la 2028 con conseguente ritocco dell’ingaggio a 3 milioni. L’altra sera contro gli ungheresi non ha segnato, ma è stato la torre per il pareggio all’ultimo respiro di Ikone e poi ha fallito di un soffio la rete dell’eventuale clamorosa vittoria. Nel mezzo, era tornato più volte a difendere e ripartire, cercando di svegliare la squadra, trascinando tutti e creando occasioni. Inesauribile, anche se nella sfida col Napoli potrebbe anche andare in panchina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.