Lindsey Vonn: "Amo l'Italia e faccio il tifo per la Fiorentina perché..."

Non di solo sci vive Lindsey Vonn. E allora ecco sogni, paure, gusti, segreti e passioni di una star planetaria. Scopriamoli: attraverso le sue 20 risposte.In più di un’occasione ha detto che questa s...

Non di solo sci vive Lindsey Vonn. E allora ecco sogni, paure, gusti, segreti e passioni di una star planetaria. Scopriamoli: attraverso le sue 20 risposte.

In più di un’occasione ha detto che questa sarà l’ultima stagione. Come si sta preparando?

"Sto solo cercando di godermi ogni istante".

L’obiettivo resta quello di battere il record di Stenmark e diventare la sciatrice più vincente di tutti i tempi.

"Fino a qualche anno fa anche solo pensare di battere questo record sarebbe sembrato troppo, ma ora ci sono vicina. Ho lavorato duro, voglio completare l’opera".

È un’ossessione?

"No, è semplicemente il traguardo che vorrei raggiungere. Ho sempre cercato di pormi obiettivi ambiziosi".

E se non dovesse farcela? Continuerà a gareggiare?

"Mai dire mai, ma, per il bene del mio fisico, spero di farcela quest’anno".

Come si diventa Lindsey Vonn?

"Con il duro lavoro. I primi successi mi hanno catapultata in un’altra dimensione ma credo di essere diventata Lindsey Vonn, con tutto quello che il mio nome rappresenta, per la forza di tornare dopo tutti i miei infortuni".

Magari potrà visitare un po’ anche l’Italia visto che in passato ha detto che le sarebbe piaciuto essere italiana…

"Sì, sono innamorata del cibo italiano! E poi la gente, i paesaggi... Tutto è così straordinario. Mia sorella vive in Italia (a Firenze, ndr) e quindi dopo il ritiro avrò tempo a sufficienza per visitarla in lungo e in largo".

Da noi il calcio è quasi una religione. Lei è tifosa?

"Mi piace guardarlo in tv e quando posso lo faccio, anche se negli Stati Uniti non è molto diffuso. Però grazie a mia sorella e al suo fidanzato potrei fare il tifo per la Fiorentina".

Gazzetta.it