Labaro Viola

L'idillio Berardi-Di Francesco è destinato a continuare: Fiorentina o Roma nel loro futuro?

I due potrebbero proseguire insieme anche nella prossima stagione lontano da Sassuolo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 marzo 2017 17:45
L'idillio Berardi-Di Francesco è destinato a continuare: Fiorentina o Roma nel loro futuro? -
News
Di Francesco
Berardi
Condividi

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset pare che la fin qui positiva avventura di Eusebio Di Franesco sulla panchina del Sassuolo sia destinata a concludersi al termine della stagione. L'allenatore abruzzese è stato infatti più volte accostato alla Fiorentina che, a sua volta, sta facendo i conti con il (quasi) annunciato divorzio con l'attuale tecnico Paulo Sousa.

Tuttavia, stando alle notizie diffuse dall'emittente, sembra il destino di Di Francesco sia legato a doppio filo a quello di uno degli elementi di spicco del suo Sassuolo, ossia l'attaccante classe '94 Domenico Berardi. La volontà dell'attuale tecnico degli emiliani pare piuttosto chiara: portare con sè Berardi ovunque sia il suo futuro. Nello specifico sia che nel futuro di Di Franceso si prospetti un ritorno a Roma, dove ha già trascorso molte stagioni prima da giocatore e successivamente come team manager, sia che si presenti l'ipotesi di un approdo sulla panchina della Fiorentina.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok