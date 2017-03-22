L'idillio Berardi-Di Francesco è destinato a continuare: Fiorentina o Roma nel loro futuro?

I due potrebbero proseguire insieme anche nella prossima stagione lontano da Sassuolo...

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset pare che la fin qui positiva avventura di Eusebio Di Franesco sulla panchina del Sassuolo sia destinata a concludersi al termine della stagione. L'allenatore abruzzese è stato infatti più volte accostato alla Fiorentina che, a sua volta, sta facendo i conti con il (quasi) annunciato divorzio con l'attuale tecnico Paulo Sousa.

Tuttavia, stando alle notizie diffuse dall'emittente, sembra il destino di Di Francesco sia legato a doppio filo a quello di uno degli elementi di spicco del suo Sassuolo, ossia l'attaccante classe '94 Domenico Berardi. La volontà dell'attuale tecnico degli emiliani pare piuttosto chiara: portare con sè Berardi ovunque sia il suo futuro. Nello specifico sia che nel futuro di Di Franceso si prospetti un ritorno a Roma, dove ha già trascorso molte stagioni prima da giocatore e successivamente come team manager, sia che si presenti l'ipotesi di un approdo sulla panchina della Fiorentina.